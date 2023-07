Archeopark ve Všestarech se o víkendu vrátí do doby Keltů a Římanů

Archeopark pravěku ve Všestarech na Královéhradecku se o víkendu vrátí do doby Keltů a Římanů. Během akce nazvané Zručnost Keltů a síla Římanů návštěvníci uvidí také odlévání bronzových předmětů, redukci železné rudy v hutnické peci, výrobu keramiky či ukázky bojové techniky římských legií. K vidění bude také replika pravěkého plavidla, která se tento týden vrátila ze Středomoří z expedice Monoxylon IV.

"Doba Keltů a Římanů má pro řadu lidí stále nádech tajemna, dokážeme je sice pojmenovat, známé i konkrétní jména, ale to nestačí na to, abychom o nich získali úplný obraz. Svoji roli hraje i to, že s Kelty se někteří Češi identifikují, hledají u nich své kořeny," řekl ČTK ředitel archeoparku a archeolog Radomír Tichý.

Keltové na českém území pobývali zhruba od pátého století před naším letopočtem do začátku letopočtu. Na rozdíl od Římanů je v Královéhradeckém kraji řada archeologických lokalit, která je přímo s keltským osídlením spjata. Doba římská je v regionu spojena hlavně s Germány. "Římany v regionu zatím přímo doložené nemáme," řekl ČTK Tichý.