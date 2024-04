Arcibiskup vyzval před svou inaugurací věřící k podpoře Hospice na Sv. Kopečku

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který bude příští sobotu uveden do funkce, se obrátil na věřící s výzvou, aby místo pořizování darů k této události raději finančně podpořili činnost Hospice na Svatém Kopečku. Charitní hospic na Svatém Kopečku byl založen v roce 2002, poskytuje za rok péči zhruba 280 klientům. Inaugurace arcibiskupa, kterého 9. února jmenoval papež František, se uskuteční v sobotu 13. dubna v katedrále svatého Václava během dopolední mše, událost vyvrcholí odpoledne varhanním koncertem. Olomoucké arcibiskupství očekává, že do města přijede několik tisíc lidí. Výzvu na podporu hospice arcibiskup Nuzík zveřejnil na stránkách olomouckého arcibiskupství během příprav na své uvedení do funkce. Poukázal na to, že se těší na setkání s věřícími, zapomínat však nechce ani na ty, kdo se této slavnosti nemohou zúčastnit. "Proto se na vás obracím s nabídkou, abyste ke slavnosti inaugurace nepořizovali žádné dary - místo toho, prosím, zvažte finanční podporu charitního Hospice na Svatém Kopečku, který poskytuje péči a útěchu lidem na konci jejich životní cesty," uvedl Nuzík.