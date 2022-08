Armádní piloti na požár v Hřensku shodili čtyři miliony litrů vody

Piloti armádních vrtulníků při zásahu u požáru v Českém Švýcarsku zalili oheň téměř čtyřmi miliony litrů vody a nalétali asi 226 letových hodin. Armáda to dnes uvedla na svém webu. Do akce vojáci nasadili vrtulníky Sokol i silnější Mi-17. Pomoc armádních pilotů s likvidováním jednoho z největších požárů v historii Česka trvala 19 dní.

Jeden z pilotů již dříve popsal, že zásah byl psychicky i fyzicky náročný. "Celou dobu se musíte soustředit, abyste vrtulníkem do něčeho nenarazili, proudem vody strefili správné místo nebo nezasáhli hasiče dole na zemi. Od požáru navíc stoupá obrovské teplo, všude je dým," poznamenal kapitán Antonín Petrů z 243. vrtulníkové letky během prvních dní hašení.

Hasiči by dnes měli předat národnímu parku poslední hašené úseky v Českém Švýcarsku. Oheň, který vypukl v parku 24. července, by tak měl zdolán, což znamená, že nikde viditelně nehoří a oblast lze předat. Na místě zůstanou kontrolní hlídky. Novinářům to dnes generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Podle něj skrytá ohniska, která se mohou objevovat, bude po uhašení hlídat 72 dobrovolných hasičů.