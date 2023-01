Asi 40 otužilců se v Praze zúčastnilo tříkrálového plavání u Karlova mostu

Zhruba 40 otužilců se dnes v centru Prahy zúčastnilo tradičního tříkrálového plavání u Karlova mostu. Do vody naskákali z lodí a poté doplavali do přístaviště u Muzea Karlova mostu. Voda měla podle předsedy České otužilecké unie Vladimíra Komárka teplotu 6,1 stupně Celsia, vzduch byl o necelý stupeň teplejší. Akce se konala po dvanácté, loni byla kvůli zvýšené hladině Vltavy zrušena.

Přítomní otužilci neměli s ohledem na teplé počasí s plaváním žádné problémy, naopak by preferovali chladnější počasí. "Pro nás je lepší, když je venku zima a vlastně jdeme ze zimy do tepla. Když je venku teplo a jdeme do studenější vody, je to horší přechod," uvedl dlouholetý otužilec a jeden z letošních Tří králů Zdeněk Hrdý. Po vystoupení na břeh také museli plavci vydržet chladný vítr.