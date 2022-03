Asistenční centra i dnes zažívaly nápor

Pražské středisko pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru na Vyšehradě dnes opět zažívalo nápor. Koncipováno je na kapacitu 2000 lidí, ale dnes ji zřejmě stejně jako v pátek překročí. Do 12:00 bylo odbaveno asi 1200 lidí a dalších zhruba 1000 lidí na odbavení čekalo, napsali na twitteru pražští hasiči, kteří na místě pomáhají. V pátek k půlnoci středisko odbavilo 2600 běženců a ubytování bylo zajištěno pro 390 z nich. Uprchlíci, kteří na noc neměli ubytování, odjížděli podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) v pátek do ubytoven Správy uprchlických zařízení mimo hlavní město, kde je odbavila jiná krajská asistenční centra. Ta fungují v krajských městech po celé zemi. Při registraci lidé prokazují totožnost, pak jim je vydán status uprchlíka, sjednané pojištění, případně zajištěné ubytování.

Centrum na výstavišti v Brně odbavilo od středy do dnešních 17:00 skoro 3000 Ukrajinců prchajících před válkou. Čekací doba je asi hodina. Fronty uprchlíků se dnes tvořili před Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v areálu zlínské nemocnice. Podle odhadů hasičů, kteří se na provozu zařízení podílejí, v ní už ráno mohlo být až 200 lidí. Do asistenčních center v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi si za pátek do půlnoci přišlo pro pomoc téměř 900 ukrajinských běženců, krajským asistenčním centrem v Ostravě prošlo od úterý asi 700 lidí. Řada z nich zůstala v Moravskoslezském kraji, ale větší část pokračuje dál.

Celkem je nahlášených lidí prchajících před ruskou invazí podle ministerstva vnitra 38.505. Šéf resortu Vít Rakušan (STAN) ale už v pátek řekl médiím, že podle odhadů je v Česku už přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny.

Od začátku ruského útoku na Ukrajinu z této země uprchlo do zahraničí zhruba 1,5 milionu lidí. Uvedla to Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na základě údajů, které sdělily země sousedící s Ukrajinou. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dnes oznámil o něco nižší bilanci, 1,3 milionu lidí.