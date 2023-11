Asociace autoškol vytvořila manuál, který má pomoci mentorům začínajících řidičů

Asociace autoškol České republiky připravila společně s ministerstvem dopravy manuál pro budoucí mentory začínajících řidičů. Ten by je měl provést celým procesem mentoringu a mělo by se jednat o velmi komplexní systém. Od 1. ledna umožní totiž novela bodového systému řízení automobilu i mladistvým od 17 let, pouze však pod dohledem mentora (L17). Ten musí mít čisté bodové konto, vlastnit řidičský průkaz alespoň deset let a mít nepřetržitou řidičskou praxi dlouhou minimálně pět let.

Úvodní seznámení se systémem L17 zprostředkovává webový portál Autoškola L17. Některé autoškoly nabízejí i vlastní školení mentorů. Od opatření si ministerstvo slibuje 120.000 nových řidičů a také zajištění vyšší bezpečnosti provozu, díky větším zkušenostem.