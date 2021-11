Asociace: Export z Česka byl mohl vzrůst na rekordních 3,8 bilionů korun

Vývoz Česka do zahraničí by letos mohl vrůst meziročně o devět procent na rekordních 3,8 bilionu korun. Odhaduje to Asociace exportérů. V zahraničním obchodu by měl poprvé od roku 2010 převažovat dovoz. Jeho bilance by se měla pohybovat kolem 50 miliard korun. Loni byla v plusu 180 miliard. Prognóza bude podle místopředsedy asociace Otty Daňka platit v případě, že do konce roku nedojde například k uzávěrám kvůli zhoršující se pandemické situaci. Druhou hrozbou je podle něj případný ještě větší nedostatek výrobních dílů nebo surovin.