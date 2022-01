Asociace exportérů varuje před zvyšováním sazeb ČNB, ztrácí prý stovky miliard

Asociace exportérů varuje před následky dalšího zvyšování základní úrokové sazby České národní banky, posilování koruny vůči euru znamená pro české exportéry podle asociace roční ztrátu stovek miliard korun. ČTK to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Vývozci se musejí potýkat i s jinými problémy, jako je nízká nezaměstnanost, tlak na mzdy, nedostatek surovin a růst jejich cen nebo zvyšování cen energií, dodal. Česká měna byla začátkem ledna k euru nejsilnější za víc než deset let, 7. ledna zpevnila o sedm haléřů na 24,44 Kč/EUR. Za posilování koruny podle analytiků stojí očekávané další zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB). Bankovní rada ČNB před Vánocemi zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. "Každé posílení koruny o jednu korunu vůči průměru kurzu eura za rok 2021 ve výši 25,645 Kč/EUR odnese exportérům v tomto roce 200 miliard korun a z hrubého domácího produktu (HDP) ubyde 15 miliard Kč. Pokud by zůstal průměrný kurz na úrovni dnešního kurzu 24,36 Kč/EUR, pak by exportéři přišli o 257 miliard korun a HDP o 19 miliard Kč. V případě, že by průměrný kurz dosáhl hodnoty 23,80 Kč/EUR, pak by exportéři ztratili 369 miliard korun a HDP 28 miliard Kč," uvedl Daněk.