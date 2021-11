Asociace: Home office využívá nyní 90 procent zaměstnanců kancelářských oborů

Se zhoršující se epidemiologickou situací doporučují kancelářské obory zaměstnancům návrat k práci z domova. V září home office trvale využívalo 72 procent zaměstnanců center podnikových, zákaznických a IT služeb. Nyní se jejich podíl pohybuje podobně jako na jaře 2020 či 2021, kdy to bylo kolem 90 procent. Bez ohledu na pandemii plánuje pravidelný home office na dva až čtyři dny v týdnu do budoucna nastálo zavést 71 procent center, a to zejména na základě poptávky zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu oborové asociace ABSL. "I když v létě po odeznění jarní vlny pandemie většina firem umožnila postupný návrat do firemních kanceláří, zaměstnanci se do nich příliš nehrnuli. Průměrně byla kapacita kanceláří zaplněna jen z 15 procent," uvedl ředitel asociace Jonathan Appleton.