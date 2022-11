Asociace: Koncept rodinných farem by se měl týkat i bydlení farmářů

Stanovení pojmu rodinná farma v legislativě by mělo podle Asociace soukromého zemědělství (ASZ) přinést výrazné zjednodušení fungování až 25.000 podniků. Zákon by měl kromě jiného umožnit menším farmářům postavit si bydlení mimo zastavěnou část obce, aby mohli jednodušeji hospodařit na svých pozemcích, řekl ČTK předseda ASZ Jaroslav Šebek.

Současné znění stavebního zákona uvádí, že v nezastavěném území nelze povolovat stavby určené k bydlení. Neumožňuje to ani novela stavebního zákona, kterou již schválila vláda. Tento problém by se mohl vyřešit právě zákonem o rodinných farmách, který by jim určil speciální režim pro povolování staveb.

Asociace sestavila 15 hlavních bodů, které by podle ní měl zákon obsahovat. Kromě bydlení by se měl věnovat například i pracovněprávním vztahům. V současnosti totiž není možné, aby farmář zaměstnal vlastí manželku. Zákon by podle asociace měl farmářům také zjednodušit podmínky zpracování a prodeje vlastní produkce a diskuse by se měla vést i o daních včetně možné paušalizace nebo o případném snížení DPH u produktů z rodinných farem.