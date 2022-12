Asociace kuchařů: Nižší útraty v restauracích mohou vest k uzavírání podniků

Nižší útraty v restauracích kvůli rostoucí inflaci mohou vést k uzavírání podniků, nejvíce v menších městech a vesnicích. Lidé budou kvůli vyšším cenám navštěvovat restaurace méně a vyhledávat a orientovat se více na kvalitu. V rozhovoru pro ČTK to uvedl manažer Asociace kuchařů a cukrářů Tomáš Popp.

Růstu cen energií a dalších nákladů se podniky mohou přizpůsobit buď zvýšením cen pro zákazníky, nebo hradit růst nákladů ze své marže. To pro ně není dlouhodobě udržitelné, řekl Popp. Poznamenal, že ušetřit lze například investicí do šetrnějších technologií, na které lze čerpat dotace. Dostupné je to ovšem pouze pro firmy, které mají kapacitu na administrativu a které mohou uhradit část nákladů z vlastních zdrojů.

Rostoucí ceny v restauracích se podle Poppa projeví v útratách. Lze očekávat, že si lidé nebudou objednávat hlavně v čase oběda například dezerty nebo nápoje. Řada lidí si bude nosit obědy do práce z domova. "Celkově zřejmě dojde k nižší frekvenci návštěv zákazníků v restauraci. Zákazníci budou za své peníze vyžadovat prvotřídní služby. Kdo nebude schopen takové služby poskytnout, přijde o své místo na trhu," domnívá se. Popp ovšem upozornil také na to, že v ČR je enormní množství restaurací a podobných podniků. Na počet obyvatel je to nejvíce v Evropě. Podle databáze poradenské firmy Dun & Bradstreet v ČR podniká 23.211 restaurací.