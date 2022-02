Asociace: Na náhrady nedosáhne asi třetina ubytovacích a stravovacích provozů

Podmínky kompenzací, které schválila vláda, jsou podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) nastaveny tak, že je nebude moci čerpat zhruba třetina provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení. Kabinet by měl ještě zvážit změnu parametrů. Asociace naopak pozitivně hodnotí to, že ministři například zvýšili objem peněz ze tří na pět miliard korun. ČTK to řekl prezident AHR Václav Stárek. Hospodářská komora ocenila, že ministři vyslyšeli některé připomínky profesních svazů, ale schválené limity považuje za nedostatečné.

Podnikatelé v ubytování a gastronomii budou moci využít programy COVID Nepokryté náklady a COVID 2022. Nárok na podporu budou mít ti, kterým od 1. listopadu do 31. prosince loňského roku klesl obrat alespoň o 50 procent proti stejnému období roku 2019. Maximální výše dotace na jednoho žadatele z každého programu bude činit 1,5 milionu korun.

Hotelové řetězce nebo skupiny hotelů jsou tak z programů předem vyloučeny, což AHR považuje za diskriminaci. Utrpěly přitom ztráty v desítkách milionů korun. Navíc jde převážně o podniky, které jsou ve velkých městech a už druhý rok evidují největší propady. Převážně to jsou největší zaměstnavatelé v oboru.