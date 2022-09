Kvůli energetické krizi roste sociálním službám počet klientů, kteří potřebují pomoc. Českému rozhlasu Plus to řekla ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová. Lidé podle ní ale často nevědí, že mají nárok na podporu od státu. Třeba u příspěvku na bydlení se to podle Zikmundové týká 70 procent seniorů.