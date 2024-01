Asociace: Počet lidí žijících v nájmu letos poroste, vzroste i cena bytů a nájmů

Počet lidí žijících v nájmu se může letos zvýšit o nižší desítky tisíc. Nájemné poroste pomaleji než ceny starších bytů, u kterých podle odhadů Asociace nájemního bydlené (ANB) v letošním roce vzrostou ceny o deset procent. Nižší dostupnost nájemného a vlastního bydlení v kombinaci se zvyšujícími náklady povede podle asociace ke stěhování lidí na periferii měst či do obcí okolo velkých měst. Připlácet si budou chtít lidé za plně vybavené byty, a to hlavně mladší generace. ANB to uvedla v tiskové zprávě. Většina lidí podle ní nebude vzhledem k vyšším nákladům bydlet ve větších bytech, naopak budou hledat menší bydlení. "Nastartovaný větší zájem o nájemní bydlení se stane trvalým trendem a v roce 2030 může bydlet v ČR v nájmu kolem 25 procent lidí," řekl Jan Rafaj, jednatel společnosti Heimstaden, prezident Svazu průmyslu a obchodu a člen prezidia ANB. Nájemní bydlení je podle zástupců asociace momentálně ekonomicky výhodnější, než bydlení vlastnické.