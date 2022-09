Asociace: Pro malé farmáře je stále těžší dostat se k půdě

Pro malé farmáře je stále obtížnější dostat se k půdě, protože nemohou nabídnout takovou cenu jako velké podniky. V tiskové zprávě to uvedla Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která sdružuje hlavně menší zemědělce. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2020 v ČR hospodařilo zhruba šest procent z téměř 29.000 zemědělských podniků s výměrami ploch nad 500 hektarů na 66 procentech zemědělské půdy. Naopak firmy s výměrami do 50 hektarů tvoří asi 72 procent všech podniků a hospodaří na 7,4 procenta půdy. Cena zemědělské půdy loni podle zprávy o trhu společnosti farmy.cz meziročně stoupla o 16 procent a i letos lze očekávat další růst cen. Hektar půdy minulý rok stál v průměru přes 294 tisíc korun, v roce 2011 to bylo zhruba 108 tisíc Kč.