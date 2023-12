Asociace: Umělou inteligenci bude příští rok využívat 70 až 80 procent Čechů

V příštím roce bude nějaký nástroj založený na umělé inteligenci (AI) využívat 70 až 80 procent Čechů starších deseti let. Je to výrazný nárůst proti letošku, kdy například textovou AI vyzkoušela asi třetina lidí a pravidelně ji využívá jen část z nich. ČTK to sdělil ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

"V nadcházejícím roce se umělá inteligence stane neviditelným, ale nezbytným společníkem v každodenním životě každého z nás. AI bude klíčovou součástí chytrých telefonů a většiny kancelářských aplikací. Lidé začnou využívat funkce založené na AI, aniž by si to uvědomovali, což povede například ke zlepšení uživatelského komfortu a produktivity," uvedl Benzl.

Nejrychlejší adaptaci vidí Benzl v kancelářském prostředí, kde AI přebírá rutinní úkoly a zásadně pomáhá s tvorbou obsahu. Další oblastí je vzdělávání, kde má AI potenciál personalizovat učební zkušenost a zvyšovat efektivitu studia. Třetí oblastí je zábava, kde se AI funkce pro uživatele stávají součástí videoher, sociálních sítí nebo streamingových služeb.