Asociace: Výrobce má za balení penicilinu 60 až 130 korun, marže jsou velmi malé

Výrobce dostává za balení penicilinu 60 až 130 korun, marže jsou velmi malé a náklady rostou. Evropské firmy nejsou schopné cenami konkurovat Asii. Na dotaz ČTK to řekl ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF) Filip Vrubel. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli v České televizi uvedl, že chce obnovit výrobu penicilinu v Česku. Oslovit podle něj není nutné jen farmaceutické firmy. Podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jsou mezi povolenými výrobci léků také například některé fakultní nemocnice, univerzity nebo výzkumné ústavy. "Jednání jsou na začátku. Při řešení této problematiky budou zvažovány všechny varianty, které odpovídají legislativním požadavkům na výrobu léčiv," řekl ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Válek v neděli uvedl, že držitel licence na výrobu léku může zadat výrobu léku konkrétní továrně, která má volné kapacity. "Probíhají podle mého názoru extrémně úspěšná jednání s několika držiteli licencí a s několika místy, kde jsou výrobní kapacity, které by bylo možné spustit," řekl v ČT. Příští rok chce premiéra a vládu informovat, zda byla jednání úspěšná, vyrábět by se pak mohlo do roka či 18 měsíců.