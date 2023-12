Asociace: Zájem domácností o tepelná čerpadla stagnuje, je nejnižší za tři roky

Zájem domácností o tepelná čerpadla stagnuje. O dotaci na jeho pořízení zatím ve druhé polovině roku zažádalo 4111 domácností, což je nejméně za poslední tři roky. Snižuje se také výše poptávaných dotací, meziročně o 11 procent. Vyplývá to z informací Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), které poskytla ČTK. Podle asociace tak slabá poptávka ohrožuje investice výrobců.

"Dotační prázdniny a značná prodleva v dotačních výzvách, jak v Nová zelená úsporám (NZÚ), tak především v kotlíkových dotacích, zájmu bohužel nepomohly. Na jedné straně slyšíme o rostoucí podpoře zelených řešení, na druhé straně se nedaří poskytovat skutečně rozsáhlou podporu obnovitelných zdrojů, kterou slibovalo například programové prohlášení vlády," uvedl šéf asociace Radek Červín. "Ničemu nepomáhá ani konstantní ujišťování o dostatečných zásobách plynu, investice do plynovodů nebo nově návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu,“ řekl. V ohrožení jsou tak podle něj i závazky Česka vůči EU.

Většina domácností, které si pořizují tepelné čerpadlo nyní, vybírá podle asociace mezi levnějšími modely. Asociace v této souvislosti varuje před výrobky nižší kvality. Výrobci podle ní nyní fungují především díky firemním zakázkám. Asociace doufá, že poptávku firem by mohl ještě více posílit nový dotační program Úspora energie, který by měl být spuštěn na začátku roku 2024. Firmy by z něj měly získávat peníze na snížení energetické náročnosti a zvýšení své efektivity.