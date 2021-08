Aspoň jednu dávku očkování má asi čtvrtina dětí mezi 12 a 15 roky

Mezi dětmi ve věku 12 až 15 let, pro které je dostupné očkování od začátku července, je týden před začátkem školního roku proti covidu-19 očkovaná alespoň jednou dávkou zhruba čtvrtina. Dalších asi devět procent nemoc prodělalo. V populaci 16 až 29 let, která se může v ČR očkovat od 4. června, má aspoň jednu dávku asi 48 procent, opět devět procent je chráněno imunitou z prodělané nemoci. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Dětí s ukončeným očkováním se nebude týkat povinné testování ve školách na začátku září. V populaci od 12 do 15 let je podle statistiků asi 456.500 dětí. Epidemie, která má nyní mírný průběh, se šíří především mezi mladými lidmi od 12 do 29 let.