Automatizace se do roku 2030 může týkat 1,1 milionu pracovních míst

Automatizace se do konce desetiletí může dotknout 1,1 milionu pracovních míst v Česku. Už teď by se dala automatizovat až zhruba polovina úkonů v práci. Aspoň základní digitální dovednosti budou do roku 2030 potřeba na více než 90 procentech pozic. V podkladech pro jednání tripartity to uvedlo ministerstvo práce. Vychází z výsledků několika studií.

Resort práce se ve zprávě zaměřil na dopad demografických změn na trh práce a na možný vývoj v tomto desetiletí. Pracovní trh bude muset vyrovnat se stárnutím i s "nedostatečným využitím potenciálu" rodičů malých dětí či starších pracovníků. Podle zprávy se také počet, náplň i podoba nabízených pozic výrazně promění. Přispěje k tomu digitalizace a robotizace, práce na dálku, nárazovost činností i rozdílný přístup generací k práci.