Automobilky v Česku letos vyrobily přes 460 tisíc osobních aut, výroba meziročně stoupla o 28 procent

Automobilky v Česku za první čtyři měsíce letošního roku vyrobily asi o 28 procent osobních aut víc než ve stejném období loni. Informovalo o tom Sdružení automobilového průmyslu. V Česku se tak od ledna do konce dubna vyrobilo přes 460 tisíc vozů. Nejvíc z nich je z automobilky Škoda Auto - téměř 300 tisíc. Podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla se automobilový průmysl pomalu vzpamatovává z dřívějšího nedostatku čipů do aut. "Pokračující trend růstu výroby osobních vozidel, dokončení všech rozpracovaných vozů Škoda Auto, čekajících na odstavných parkovištích či trvající poptávka po nových vozidlech, to jsou velmi dobré zprávy nejen pro český automobilový průmysl, ale i celou domácí ekonomiku," uvedl Petzl. Čipová krize se podle něj ještě projevuje na výrobě autobusů a motorek.