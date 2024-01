Autorku sousoší lidických dětí Uchytilovou připomíná výstava, potrvá do června

Památník Lidice připomíná výročí 100 let od narození autorky Pomníku dětských obětí války v Lidicích Marie Uchytilové výstavou. Návštěvníci ji mohou zhlédnout do konce května ve volně přístupné výstavní síni In Memoriam v areálu památníku. Sousoší dětských obětí čeká záchranný průzkum a bude třeba jej restaurovat, řekla dnes ČTK zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá. Uchytilová se narodila 17. ledna 1924 v Kralovicích na Plzeňsku, zemřela 16. listopadu 1989 v Praze.

Uchytilová se v roce 1969 rozhodla vytvořit bronzové sousoší lidických dětí, které vznikalo dvě desítky let. Vytvořila 82 dětských soch v nadživotní velikosti v sádrovém provedení, své dílo v Lidicích ale nikdy neviděla. Než zemřela, nechala odlít do bronzu první tři sochy, v jejím úsilí pokračoval pak její manžel Jiří V. Hampl, dcera Sylvia Klánová, Anna Nešporová z Lidic a pomáhalo i několik spolků, uvádí na webu Památník Lidice. Prvních 30 dětí v bronzové podobě je na pietním území od roku 1995, pak následovaly další, poslední v roce 2000.