Až 60 000 lidí se zúčastnilo průvodu hrdosti Prague Pride

Až 60 000 lidí se v Praze účastnilo podle odhadů policie duhového průvodu hrdosti Prague Pride, který doprovázela hudba, tanec i jásot. Účastníci dorazili na Letnou, kde je čeká program až do večera. Vystoupí například Tom Auspaul, Girli nebo kapela We Are Domi.

Akce se zatím obešla bez jakýchkoliv komplikací a incidentů, řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Průvod zdobily především duhové vlajky ve všech velikostech, od těch namalovaných na tvář až po velké vlajky, do nichž se lidé celí halí. Vlajka s barvami duhy se etablovala jako všeobecně známý a přijímaný symbol LGBT hnutí.

Duhový průvod lidí, kteří tak vyjadřují toleranci a podporu sexuálním menšinám a jejich právu na sebeurčení, je vrcholem týdenního festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans- a queer lidí (LGBT+) Prague Pride.