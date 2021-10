Babiš (ANO) a Fiala (ODS) odmítli, že by spolu po volbách sestavovali vládu

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš i předseda opoziční ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala v televizní debatě na CNN Prima NEWS odmítli, že by spolu po sněmovních volbách sestavili vládu. Fiala odmítl i možnost vlády s ANO ale bez Babiše. "Já nechci jít s ODS do vlády. Já chci vyhrát volby takovým způsobem, aby nás neobešli," prohlásil Babiš. "My nabízíme politickou změnu a ta se nedá dělat s těmi, kteří způsobili ty problémy," reagoval Fiala.

V první části debaty spolu s nimi vystupovali i předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda SPD Tomio Okamura. Televizní diváci nakonec v hlasování po internetu a prostřednictvím SMS rozhodli, že do dalšího kola debaty postoupí jen Babiš s Fialou.

Babiš řekl mimo jiné, že Fialu sice považuje za slušného člověka, ale že na premiéra se nehodí, protože premiér musí řídit. Fiala mu na oplátku připomněl, že v minulosti stál v čele Masarykovy univerzity a že je na tuto práci hrdý. Spolu se přeli například o výstavbu dálnic. Podle Fialy vláda s dálnicemi neudělal nic. Babiš naopak zdůraznil, že za jeho působení ve vládě se podařilo dokončit dálnici D8.