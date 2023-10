Babiš (ANO) a Pekarová Adamová (TOP 09) se ostře pohádali ve Sněmovně

Předsedové opozičního hnutí ANO a vládní TOP 09 Andrej Babiš a Markéta Pekarová Adamová se dnes ostře pohádali ve Sněmovně. Babiš vinil z neschopnosti kvůli nedostupnosti některých léků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Pekarová Adamová se ho zastávala a zmínila počet obětí covidu za Babišova bývalého kabinetu. Spor provázelo i bouchání poslanců do lavic.

Válek podle Babiše nepochopil, co má dělat pro to, aby byl na trhu léků dostatek. Válek je podle předsedy ANO "dezorientovaný, totálně neschopný, nejhorší ministr ze všech". Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová reagovala, že Babiš v premiérské funkci měnil ministry zdravotnictví jako "figurky na orloji" a úřad byl po bývalém kabinetu v rozkladu. Ohledně léků podle ní neexistuje "žádné kouzelné řešení", jak se opozice snaží lidem tvrdit. Pekarová Adamová uvedla, že ji přijde, že se zapomíná na to, kolik lidí zemřelo na covid. Babiš označil toto její vyjádření za sprosťárnu a prohlásil, že je "ubohá a nemůže s ním soutěžit". Pekarová Adamová reagovala, že "trefila hřebíček na hlavičku" a že soud ji na rozdíl od Babiše nikdy neodsoudil kvůli pomluvám a nenařídil jí omluvy.