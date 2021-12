Babiš by byl podle Zemana dobrým kandidátem na prezidenta

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl podle Miloše Zemana dobrým kandidátem na prezidenta. Váží si výsledků jeho vlády, řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News. Zároveň se ale podle prezidenta Babiš prokázal jako člověk, který nechce bojovat a možná i předčasně rezignoval v souvislosti s jednáním o novém kabinetu po letošních sněmovních volbách. Babiš řekl, že šlo o předem prohranou bitvu.

Zeman připomněl, že by po volbách dostál svému slovu a jako předsedovi nejúspěšnější samostatné strany ve volbách by dal první i druhý pokus pro sestavení vlády Babišovi. ANO skončilo v letošních volbách do Sněmovny druhé se ziskem 27,12 procenta hlasů za koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež získala 27,79 procenta hlasů a utvořila novou vládu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN).