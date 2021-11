Babiš: ČR nabídla Polsku pomoc na hranicích s Beloruskem, to ji zatím nepřijalo

Česká republika nabídla Polsku pomoc se situací na hranici s Běloruskem v souvislosti s migranty. Polská strana o ni zatím neprojevila zájem. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Situaci na hranici označil za skandální a za útok Běloruska. Státy EU se v reakci na napjatou migrační situaci u hranic s Běloruskem shodly na dalším rozšíření sankcí vůči běloruskému režimu.

Babiš rovněž zmínil, že o situaci jedná v Bruselu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). "To, co se děje na polské hranici, je samozřejmě skandální, protože je to samozřejmě útok běloruského režimu diktátora (Alexandra) Lukašenka, který tam žene tyhle nevinné migranty účelově do Polska. Takže my jsme připraveni pomoci ve chvíli, kdy to bude polská strana akceptovat nebo řekne, že má zájem," řekl Babiš.