Babiš: Kompenzace vysokých cen energií by mělo dostat 4,3 milionu domácností

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o zákazníky končící skupiny Bohemia Energy. Řekl to na dnešní tiskové konferenci v pražském Hrzánském paláci. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by se ERÚ měl s takzvanými dodavateli poslední instance domluvit v následujících hodinách na tom, aby poskytovali energii v jednotných cenách a aby to byly ceny únosné pro zákazníky.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje energie, činit by to mělo necelých 1500 korun na domácnost na rok. Babiš dnes zároveň uvedl, že stále chce i snížit DPH na energie z 21 procent na nulu. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje.

Hospodářská komora navrhuje okamžité zřízení krizového štábu, který by řešil aktuální situaci na trhu s energiemi, jež rychle zdražují. Zúčastnit by se ho měli zástupci politických stran, s klíčovým zapojením vlády, dosluhující i nové. Novinářům to dnes řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Jednání krizového štábu by podle něj mělo být denně. Zásadní je mít připraven scénář pro krizovou situaci, který by ochránil koncové odběratele, dodal Dlouhý.

Dále řekl, že by se měl upravit povinný příspěvek na obnovitelné zdroje energie, na který v platbě za elektřinu přispívá každý odběratel. Příspěvek tvoří 13,5 procenta z ceny elektřiny a spadá do kategorie regulovaných položek ceny za elektřinu, tedy těch, o nichž rozhoduje Energetický regulační úřad. Obdobný model zavádí Německo.