Babiš kritizoval návrhy EK, jsou prý odtržené od reálného života

Český premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zkritizoval nové návrhy Evropské komise, která přišla se sadou ekologických iniciativ. Plány unijní exekutivy mimo jiné na to, aby bylo do roku 2040 postupně ukončeno vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy, označil Babiš za nesmysly, které nemají nic společného s reálným životem. Babiš nicméně podpořil možnost společných nákupů plynu do strategických zásob.

Návrh na ukončení vytápění plynem označil končící český premiér za "další nesmysl, se kterým my zásadně nesouhlasíme". Vymezil se také vůči návrhu komise ukončit do roku 2027 dotace na plynové kotle. Doufá prý, že záměr nebude mít podporu na jednání Evropské rady.