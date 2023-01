Babiš na Hradě navštívil výstavu korunovačních klenotů, čekal ve frontě

Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navštívil výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě. Asi dvě hodiny čekal ve frontě, v níž před ním původně byly stovky lidí. Server iDNES.cz v pondělí přitom uvedl, že Babiš se rozhodl návštěvu chrámu svatého Víta zrušit.

Před návštěvou výstavy měl původně Babiš v plánu zavítat do kostela Pražské Jezulátko, který ale kvůli tomu zůstal dnes dopoledne uzavřený. Správci nechtěli, aby předseda hnutí ANO zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani, řekl ČTK v pondělí večer rektor kostela Pavel Pola. Babiš ČTK následně řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl.

Serveru Seznam Zprávy dnes na Hradě Babiš řekl, že se chce podívat, jak dlouho fronta na výstavu trvá. Uvedl, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale dnes frontu viděl, poznamenal, že "by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu".