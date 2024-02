Babiš obhájil post předsedy ANO, obdržel zhruba 90 procent hlasů

Bývalý premiér Andrej Babiš podle očekávání opět obhájil post předsedy opozičního hnutí ANO. Na celostátním sněmu v Praze dnes obdržel 88 z celkových 98 hlasů, tedy zhruba 90 procent. Jeden delegát byl proti, devět se zdrželo. Ve volbě neměl protikandidáta. Před dvěma lety získal 80 procent hlasů. Babiš je předsedou ANO nepřetržitě od jeho založení.

Dnešní projev na sněmu Babiš založil zejména na kritice současné vlády Petra Fialy (ODS). Česko podle něj nikdy nemělo tak arogantní, amatérský a neschopný kabinet v čele s nekompetentním premiérem. Úkolem ANO je podle Babiše vrátit se v roce 2025 do vlády a po pětikoalici znovu uklidit celou zemi. Do sněmovních voleb chce ANO vést jako lídr. Zopakoval potřebu vybudovat okresní struktury ANO či vedení kontaktní kampaně. Podle Babiše musí hnutí vyhrát evropské volby, což není jisté.

"Pětikoalice Českou republiku vrátila o 30 let zpět do hlubokých devadesátek," řekl Babiš. "Lidé chudnou, firmy krachují, ale energetické společnosti a zbrojaři neví, co s penězi," dodal. Babiš loni několikrát zvažoval konec v politice. Zůstat ho přiměla podpora nejen od členů ANO, ale především od občanů. Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka budou sněmovní volby v příštím roce největším politickým soubojem od roku 1989. S odkazem na premiéra Petra Fialu (ODS) začal dnes Havlíček zmiňovat plány ANO na "defializaci" společnosti. Tu podle něj zajistí jedině výrazný volební úspěch ANO.