Babiš: Od klimatické konference OSN mnoho neočekávám

Premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Glasgow na klimatickou konferenci OSN řekl, že od ní mnoho neočekává. Projevy se podle něj budou klasicky týkat ohrožení planety, sám chce ale ve svém vystoupení hovořit i o možném ohrožení lidí a ekonomiky, pokud Evropská unie nebude předkládat "reálnější" ekologické návrhy. Jinak podle něj také hrozí odchody investorů z Evropy do USA či Asie. "Určitě uslyšíme zase ty klasické projevy, jak je naše planeta ohrožena. Ale já budu mluvit o tom, že může být ohrožena naše ekonomika, naši lidé, občané, zaměstnanci. Doufejme, že si to Evropa uvědomí," řekl Babiš. V Evropské unii by se podle něj mělo jednat o návrzích, které jsou reálné a nevyženou investory z Evropy do Spojených států nebo Asie. "Uvidíme, jaký bude konference mít vliv hlavně na Evropskou unii, evropské rady a návrhy," řekl. Připomněl, že hlavní znečišťovatelé jako Čína či USA nenásledují evropská opatření stejným tempem. "Je nutné, aby Evropa ten Green Deal realizovala způsobem, který neovlivní konkurenceschopnost, průmysl a zaměstnanost. Myslím si, že Evropa ne úplně vnímá ta rizika," řekl.