Babiš podal kandidaturu na prezidenta, podpořilo ho 56 poslanců jeho hnutí

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš podal dnes ráno na ministerstvu vnitra kandidaturu na prezidenta. Podepsalo mu ji 56 poslanců jeho hnutí. Babiš to po odevzdání kandidátní listiny řekl novinářům. Přihlášku do prezidentských voleb do dnešního dne včetně Babiše podalo podle Hany Malé z tiskového oddělení ministerstva vnitra 12 kandidátů.

Ze známých kandidátů se do voleb přihlásili senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer, někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. V nejbližší době by se k nim měli připojit generál Petr Pavel nebo podnikatelé Karel Diviš a Karel Janeček.