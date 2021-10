Babiš: Předávání státních vyznamenání 28. října by bylo kvůli stavu prezidenta vhodné odložit

Účast prezidenta Miloše Zemana na letošním předávání státních vyznamenání 28. října není jistá. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se akce měla odložit, pokud se prezident nebude moct předávání zůčastnit. Předseda vlády je předávat osobně nechce, řekl televizi CNN Prima News. Seznam oceněných, který obdrží od prezidentské kanceláře, Babiš kontrasignuje. Ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš Českému rozhlasu potvrdil, že čeká na rozhodnutí prezidenta. Ten je hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice. Podle zprávy, kterou si Senát vyžádal od ošetřujícího lékaře, v současné době prezident není schopný vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá. Babiš uvedl, že za nevhodné považuje také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář. "Potom, co všechno předvedl," dodal.