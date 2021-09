Babiš přijal v Praze Orbána, po jednání pojedou do Ústí nad Labem

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v Praze předsedu maďarské vlády Viktora Orbána. Před Kramářovou vilou, kde budou premiéři jednat, byly zhruba dvě desítky demonstrantů mimo jiné s vlajkami Evropské unie. Po jednání pojedou Babiš s Orbánem do Ústí nad Labem, zástupci vlád navštíví společnost AERO Vodochody AEROSPACE v Odolene Vodě. Večer Orbána přijme prezident Miloš Zeman v Lánech.

Babiš s Orbánem udržují dlouhodobě dobré vztahy a na řadu věcí mají podobné názory. Minulý týden byl Babiš na dvoudenní návštěvě Maďarska, kde se zúčastnil demografického summitu. Premiéři tehdy společně kritizovali EU, která podle nich dostatečně nebrání své hranice před ilegální migrací. Oba premiéři se shodli, že nelegální imigraci do Evropy je třeba předcházet. Česká vláda také v pondělí schválila vyslání 50 policistů na pomoc s ochranou maďarsko-srbských hranic. Kontingent by se měl do Maďarska vydat v polovině října.