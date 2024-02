Babiš: Úkolem ANO je vrátit se do vlády a po pětikoalici uklidit zemi

Zejména na kritice současné vlády Petra Fialy (ODS) založil svůj 22minutový projev na dnešním celostátním sněmu hnutí ANO v Praze bývalý premiér Andrej Babiš, který bez protikandidáta obhajuje post předsedy. Česko podle něj nikdy nemělo tak arogantní, amatérský a neschopný kabinet v čele s nekompetentním premiérem. Úkolem ANO je vrátit se v roce 2025 do vlády a po pětikoalici znovu uklidit celou zemi, řekl Babiš. Do sněmovních voleb chce ANO vést jako lídr.

Babiš zejména opakoval svá dřívější vyjádření o tom, v jakém stavu jeho kabinet předával Českou republiku nynější Fialově vládě. Prioritou vlády podle něj není Česko a jeho občané, ale především Ukrajina a přikyvování Bruselu. "Neexistuje nic pozitivního, co Fialova vláda udělala pro naše lidi. Pětikoalice Českou republiku vrátila o 30 let zpět do hlubokých devadesátek," řekl Babiš. "Lidé chudnou, firmy krachují, ale energetické společnosti a zbrojaři neví, co s penězi," dodal. Babiš loni několikrát zvažoval konec v politice. Zůstat ho přiměla podpora nejen od členů ANO, ale především od občanů.

Sněmovní volby v příštím roce budou podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka největším politickým soubojem od roku 1989. Havlíček ve svém projevu na dnešním sněmu největšího opozičního hnutí řekl, že proti ANO se před volbami sešikují strany, ale i většina médií, neziskových organizací a lobbistů.S odkazem na premiéra Petra Fialu (ODS) začal dnes Havlíček zmiňovat plány ANO na "defializaci" společnosti. Tu podle něj zajistí jedině výrazný volební úspěch ANO.