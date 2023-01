Babiš uvedl, že dostal obálku s ostrým nábojem adresovanou jeho ženě

Prezidentský kandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že dnes obdržel obálku adresovanou jeho ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Babiš kontaktoval policii, která věc vyšetřuje. Považuje to za zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti. Dodal, že to vnímá jako výhrůžku své rodině, která podle něj má strach o život.

Středočeská policie se Babišovým oznámením zabývá. Předmět vypadající jako náboj prověří znalec.

Atmosféra na sociálních sítích i ve společnosti se vyostřuje a radikalizuje, míní Babiš. „Není normální, že se nás občané bojí podpořit, protože pak čelí sprostým nadávkám a vyhrožováním. Moji podporovatelé a voliči nic takového nedělají,“ řekl. Vyzval předsedy stran vládní pětikoalice a svého soupeře v druhém kole Petra Pavla, kterého opakovaně označuje za kandidáta pětikoalice, ať vyzvou své příznivce, aby nenapadali voliče stran s jiným názorem.

Petr Pavel uvedl, že odsuzuje projevy nenávisti a hrozby Babišovi a jeho rodině. Kampaň je ale podle něj vypjatá hlavně kvůli tomu, že Babiš straší voliče.