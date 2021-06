Babiš: V červenci přijede do Česka sto tisíc dávek vakcíny z Maďarska

Maďarsko poskytne Česku dalších sto tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech. V televizi Prima to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vakcíny přiveze 1. července maďarský ministr zahraničí. Maďarsko už dřív poslalo Česku 41 tisíc dávek. Babiš zároveň řekl, že příští týden by mělo do země přijet přes milion vakcín, které zakoupil stát. Vláda chce taky posílit kampaň na podporu očkování. Podle premiéra mají ministři na pondělním jednání schválit 50 milionů korun na další propagaci. Babiš dodal, že očkování je důležité i kvůli nové mutaci delta.