Babiš zůstane poslancem i předsedou ANO, v popředí budou Havlíček a Schillerová

Bývalý premiér a neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš zůstane poslancem a také předsedou opozičního ANO. Řekl to na tiskové konferenci po jednání předsednictva hnutí. Hlavními tvářemi ANO ale podle něj budou místopředsedkyně hnutí a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová a první místopředseda Karel Havlíček, který nově bude řídit stínovou vládu.

Babiš považuje za důležité dobudovat strukturu hnutí ANO, soustředit se na mladou generaci, hledat nové tváře a připravit se na příští volby. Omezí své mediální a společenské aktivity. "Abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti," řekl.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák rezignoval na funkci místopředsedy hnutí ANO. Zároveň na dnešním jednání předsednictva navrhl uspořádání programové konference hnutí, která by se podle něj mohla uskutečnit v Ostravě. Řekl to novinářům při svém odjezdu ze zasedání vedení ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš nechtěl Vondrákovu rezignaci komentovat, dosavadní ideové konference podle něj nepřinesly nic. Vondrák před prezidentskou volbou podpořil Petra Pavla, protikandidáta šéfa ANO a expremiéra Andreje Babiše. Vysloužil si za to kritiku například ostatních místopředsedů hnutí.