Bankovní asociace letos čeká pokles hrubého domácího produktu skoro o půl procenta

Česká ekonomika by letos měla klesnout o 4 desetiny procenta. Předpokládá to nová prognóza České bankovní asociace. Ta zároveň zhoršila svůj odhad na příští rok - tuzemská ekonomika podle ní poroste jen o necelá dvě procenta. Podle hlavního ekonoma bankovní asociace Jakuba Seidlera je to hlavně kvůli menší zahraniční poptávce a nižší spotřebě českých domácností. "Ze zahraničí přichází nadále smíšené zprávy, pro českou ekonomiku je však méně pozitivní zpomalující zahraniční poptávka zejména v průmyslových odvětvích, které pociťují výrazněji ekonomiky s větší váhou průmyslu, kam patří i ČR," řekl Seidler. Ačkoli nominální mzdy v letošním roce porostou kolem osmi procent, v reálném vyjádření stále vykážou pokles, uvedla ČBA. Asociace počítá s tím, že inflace letos dosáhne téměř jedenácti procent. Příští rok by pak měla klesnout na 2 a půl procenta.