Banky a spořitelny poskytly letos do konce října hypotéky za více než 300 miliard

Banky a stavební spořitelny poskytly letos do konce října hypotéky za 301,2 miliardy korun, což je více než za celý loňský rok, kdy to bylo téměř 217 miliard korun. Meziročně jde o nárůst o 76 procent. Vyplývá to ze statistik České národní banky. Nové hypotéky v říjnu dosáhly 30,3 miliardy korun. Je to jen nepatrně více než v září, kdy objem činil 29,5 miliardy korun. Zatímco banky poskytly hypotéky za 24,9 miliardy korun, stavební spořitelny za 5,43 miliardy. Meziroční dynamika nově poskytnutých úvěrů tak zůstává nadále silná a v říjnu dosáhla téměř 50 procent.