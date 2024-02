Banky loni poskytly firmám úvěry za téměř 690 miliard, o 190 miliard meziročně méně

Objem bankovních úvěrů českých firem loni klesl na 688 miliard Kč z 880 miliard korun v roce 2022. Vyplývá to z dat České národní banky. Banky loni poskytly firmám korunové úvěry za 342 miliard korun. Proti předloňsku to je meziročně o 27 procent méně. Je to nejméně od roku 2004, kdy centrální banka začala tato data zveřejňovat. Ještě v roce 2021 přitom objem poskytnutých korunových úvěrů přesáhl 715 miliard Kč. Nové úvěry podnikům v loňském roce meziročně klesly o třetinu, z toho korunové úvěry o 38 procent, eurové úvěry pak o 27 procent, řekl ČTK hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Podíl nových korporátních úvěrů v eurech v roce 2023 přesáhl 51 procent, zatímco v roce 2022 činil 47,4 procenta a průměr let 2014 až 2021 se pohyboval kolem 30 procent. Za odlivem korunových úvěrů českých firem stojí podle expertů z velké části přechod na financování v eurech.