Banky loni poskytly nové hypotéky za rekordních 379 miliard

Banky a stavební spořitelny loni poskytly nové hypoteční úvěry za rekordních 379 miliard korun, což je meziroční nárůst o 70 procent. Celkem, včetně refinancování, banky loni poskytly 178.000 hypoték za rekordních 541 miliard korun. V případě počtů úvěrů jde o zhruba 50procentní nárůst a u objemu o 73 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. "Objem hypotečních úvěrů přes 540 miliard je rekordní a na dlouhou dobu rekordním zůstane. Lidé si napůjčovali 28 procent toho, co utratí celá republika, což je neskutečné číslo," upozornil analytik společnosti Patron Daniel Horňák.