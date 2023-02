Banky poskytly v lednu hypoteční úvěry za 6,5 miliardy, oproti prosinci o 16 procent méně

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 6,5 miliardy Kč, což je proti prosinci pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování poprvé po dvou letech mírně poklesla, a to z 5,98 na 5,93 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. "Objem poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší od února roku 2014, ale obecně se poslední měsíce pohybují spíše na úrovních, které byly běžné deset let zpátky. Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních 20 let. Hypoteční trh je tak nadále zamrznutý a jeho dvouciferný pokles bude pokračovat i v letošním roce,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.