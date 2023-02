Tuzemské banky loni podle předběžných výsledků dosáhly čistého zisku v součtu přes 104 miliardy korun. To je meziroční nárůst o víc než 35 miliard korun. Ukazují to data České národní banky. Kompletní statistiky banka zveřejní na konci února. Vůbec poprvé v historii se bankám v Česku podařilo překročit hranici 100 miliard korun. Dosud největšího zisku dosáhly v roce 2019 - tehdy to bylo necelých 90 miliard korun.