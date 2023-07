Banky v Česku poskytly v červnu hypoteční úvěry za 14 miliard, nejvíc od léta 2022

Češi si v červnu sjednali hypotéky za 14 miliard korun, to je oproti květnu nárůst o 13 procent. Vyplývá to ze statistik Hypomonitoru České bankovní asociace. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. Červnový objem i počet poskytnutých hypoték je nejvyšší od července minulého roku, kdy trh začal citelně zamrzat. I tak ale zůstává objem poskytnutých hypoték zhruba poloviční ve srovnání s polovinou roku 2020. Podle bankovní asociace zároveň v červnu u nových hypoték mírně klesla průměrná úroková sazba. Snížila se o skoro půl procentního bodu na 5,86 procenta.