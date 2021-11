Bartoš jednal s prezidentem o prioritách ministerstva pro místní rozvoj a otázkách digitalizace

Schůzkou s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem zahájil v pondělí prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech sérii jednání s kandidáty na ministry. Šéf Pirátů by měl být novým ministrem pro místní rozvoj. Po schůzce Bartoš uvedl, že debata s prezidentem byla velmi konkrétní. Politici probrali priority ministerstva pro místní rozvoj i otázky digitalizace, kterou by se měl Bartoš ve vládě také zabývat. Zeman byl podle něj "poměrně přesně informován", jaké jsou největší problémy resortu. Mluvili tak třeba o stavebním zákoně, o dostupnosti bydlení, fungování státní správy a samosprávy a bavili se i o tom, kam směřovat digitální transformaci. Podle Bartoše oba politici neměli zásadní rozpory. Doplnil, že po dohodě s prezidentem nebude komentovat personální otázky nové vlády. Prezident Zeman má totiž výhrady k jednomu kandidátovi. Jeho jméno ale pořád oficiálně nikdo neřekl. Spekuluje se, že by to měl být Jan Lipavský, který by za Piráty měl usednout v křesle ministra zahraničí.

Schůzky s kandidáty na ministry chce prezident dokončit příští pátek. Jednání povede ve všední dny. Na většinu dní hradní kancelář pozvala dva kandidáty, jednoho na dopoledne, druhého na odpoledne. Na pondělí 29. listopadu a na pátek 3. a 10. prosince prezident naplánoval schůzku s jedním uchazečem. Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Pražský hrad již dříve oznámil, že kandidáti na Hrad budou zváni v abecedním pořadí. Celkem se Zeman sejde se 17 kandidáty, s premiérem Petrem Fialou (ODS) jednal již v neděli po jeho jmenování. Znovu se setkají po ukončení dvoutýdenních jednání.