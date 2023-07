Bartoš: Jednání o poplatku Michelinu zaberou čas, podílet by se měl nejen stát

Jednání o poplatku společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce zaberou nějaký čas. Na případném financování by se měly podílet i jiné subjekty než stát, uvedl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Právě ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má o uvolnění peněz rozhodnout.

Některé restaurace v Česku sbírají podpisy pod otevřený dopis pro premiéra Petra Fialu (ODS) a celou vládu s výzvou, aby stát poplatek zaplatil. Akci podporují špičky českého gastrobyznysu včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře nebo Jana Knedly, napsal oborový on-line magazín VisitChef. V lednu server Seznam Zprávy uvedl, že firma požaduje za tři roky deset milionů korun. Bartoš dnes uvedl, že jde o výrazně vyšší částku, než se objevuje v médiích.

Autoři dopisu míní, že zařazení ČR do průvodce podporuje gastroturismus, je marketingovou podporou pro Česko po celém světě a má reálný potenciál přivést turisty do regionů. Společnost Michelin loni změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. "Poplatek za zařazení Česka do gastronomického průvodce Michelin Guide může platit pouze stát a nikoliv soukromý sektor. Kdyby to šlo, již by ho podniky samy uhradily," uvedl šéfkuchař Jan Knedla, jeden z iniciátorů petice.