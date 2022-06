Bartoš: Kvůli krizi jsou ohroženy projekty z evropských peněz za 1,3 mld. eur

V České republice je ohroženo financování už započatých projektů zhruba za 1,3 miliardy eur, v přepočtu asi 32 miliard korun, které mají získat podporu z evropských dotací. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) to řekl novinářům před cestou na jednání s Evropskou komisí do Lucemburku, kde chce dohodnout prodloužení čerpání dotací o rok, či případné dofinancování.

Projekty mají podle Bartoše problémy s dokončením kvůli epidemii koronaviru a současné krizi spojené s válkou na Ukrajině. Stoupají ceny stavebních prací, materiálů, některé ani nejsou, a roste inflace. "Žadatelé by se neměli dostávat do termínových kleští a jejich projekty by neměly končit tak, že peníze budeme de facto vracet, respektive se nebude moci uplatnit financování z Evropské komise," řekl Bartoš.

Česko a dalších jedenáct států iniciovaly v dubnu dopis, v kterém žádají Evropskou komisi mimo jiné právě o prodloužení čerpání dotací o rok. Další možností, jak projekty dokončit, by mohlo být zapojení dalších peněz z navazujícího období.