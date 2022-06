Bartoš: Speciální tarif na energie by měl být hotový do konce srpna

Speciální tarif na energie pro slabé domácnosti a některé provozy by měl být hotový a připraven k projednání nejpozději do začátku topné sezony, tedy do konce srpna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara však firmy dosud neznají žádné parametry připravovaných programů, vláda s nimi detaily neprojednávala.

Přípravu zvláštního energetického tarifu ovšem kritizoval bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Podle něj trvá příliš dlouho a občané jej pocítí nejdříve ke konci roku. Zároveň kritizoval to, že dosud nebyly podmínky programu nijak představeny. Elektřina v dubnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně zdražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta.

Bartoš dnes také sdělil, že neviděl nabídku, kterou podle Hospodářských novin učinil státu majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Web deníku na začátku května uvedl, že podnikatel nabídl vládě ke koupi levnější proud ze svých uhelných elektráren. Návrhem se podle webu měla zabývat porada ekonomických ministrů. "Nejsem si vědom, že by někde na stole ležela nějaká nabídka," řekl ministr, který patří mezi členy porady.